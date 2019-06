Cannabis light | la deputata di FdI al governo | “Danno a salute dei cittadini

Cannabis light - commercianti e imprenditori : “Non è una droga. Ora un’unica associazione per le nostre battaglie” : Istituire un’associazione per dare voce alle proprie istanze. Decine di professionisti del settore della canapa legale (commercianti, imprenditori, agricoltori) si sono trovati a Rho, in provincia di Milano, per fare quadrato dopo la decisione della Corte di Cassazione sulla Cannabis light. “Vogliamo riunire sotto un’unica bandiera l’intera filiera, poi fondare un organismo che coordini gli operatori e lavori su ...

Cannabis light - primo sequestro nel teatino : Chieti - primo sequestro di Cannabis light in Abruzzo dopo le recenti evoluzioni normative: è stato eseguito in un deposito del Chietino dai Carabinieri del Nas di Pescara, che in un garage hanno trovato diverse centinaia di confezioni di infiorescenze di Cannabis, per un peso complessivo di 2,8 chilogrammi, aventi Thc non consentito dalla legge. Il titolare del deposito è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per ...

Cosa non funziona nel dibattito sui negozi di Cannabis light : Meno Stato etico e più Stato estetico. Il dibattito successivo alla sentenza che dispone la chiusura dei negozi di cannabis light è tutto imperniato sul contrasto fra bene e male, con lo Stato nel ruolo del buono e i pittoreschi negozietti in quello del cattivo. In tali contrapposizioni tuttavia il

Stop alla Cannabis light - tutte le falle della norma. Agricoltori in rivolta : «Siamo stati truffati» : All?indomani della sentenza della Cassazione che renderebbe illegale la cannabis light, in tutta Italia sono scattati i sequestri e il panico tra gli addetti del settore. Ma il pronunciamento...

Cannabis light - parlano i rivenditori : “Non vendiamo droga - le nostre attività sono legali. Impossibile lo stop dei negozi” : “vendiamo fiori con thc sotto lo 0,5, non sono sostanze droganti”. Dopo la decisione della Cassazione, che ha decretato il divieto di commercializzazione di “foglie, inflorescenze, olio e resina di Cannabis”, dal festival Canapa Mundi di Roma gli addetti al settore sollevano dubbi e preoccupazioni. “Fermarne la produzione significherebbe dare uno stop a un mercato in espansione” ragiona uno dei rivenditori, ...

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Stop alla vendita di Cannabis light - sequestrati tre negozi in Campania : Tre negozi che vendevano cannabis sono stati sequestrati ieri sera dai carabinieri di Caserta che hanno eseguito un decreto d'urgenza di perquisizione e sequestro preventivo emesso dalla Procura...

Avellino - la Finanza sequestra la Cannabis light in un distributore automatico : Applicata la sentenza della Cassazione. Recuperati 221 grammi di cannabis in vendita a poca distanza da alcuni istituti scolastici. Denunciato il proprietario della rivendita

Vasco Rossi : "Vietare la Cannabis light? Vergognoso. Di marijuana non è mai morto nessuno" : “Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite”, parola di Vasco Rossi. Il cantante ha voluto così commentare il recente divieto della Cassazione di vendere la cosiddetta “erba legale”, al termine della conferenza stampa di presentazione del suo “Vasco Non Stop Live 2019”, sei concerti allo stadio Meazza di ...

Cannabis light - class action proposta contro il divieto di vendita - l'idea a Sanremo : Si prevede una class action contro l'improvvisa decisione sulla libera vendita di Cannabis light imposta da una recente sentenza della Cassazione. Sebbene il ministro Bussetti si sia dichiarato soddisfatto della decisione giuridica, dal resto del Paese si leva un grido di protesta. Vietata la vendita di Cannabis light in Italia, lo stabilisce la Cassazione Non ci sta il commerciante Gioel Magini di Sanremo, proprietario di un Cannabis shop, a ...

Vasco Rossi : «Vietare la Cannabis light è una vergogna - di marijuana non è mai morto nessuno» : «Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite». Vasco Rossi commenta così il recente...

Cannabis light - Vasco Rossi contro la decisione della Cassazione : “Vietarla è una vergogna” : Dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati della Cannabis, “in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà sativa della canapa”, sulla questione è intervenuto anche Vasco Rossi che ha parlato di “vergogna”. In Edicola Cannabis light, la sentenza della Cassazione: “Vietata la vendita dei ...

Sentenza vergognosa! Cannabis light ... Vasco Rossi contro la Cassazione : Il cantante si è espresso contro la Sentenza sulla Cannabis light: "Non è mai morto nessuno. Non va messa tra le sostanze stupefacenti". Vietare la vendita di prodotti derivati dalla Cannabis light "è una vergogna. Con la Cannabis non è mai morto nessuno". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi pRossimi concerti in programma a ...

E ora cosa succede ai negozi di Cannabis light? : La sentenza della Cassazione che sembra proibirne la vendita ha creato un bel po' di confusione: la risposta breve è che non si sa, e per ora probabilmente niente