Apple Mac Pro | il computer potentissimo che costa 40mila dollari

MAC PRO 2019 PRESENTATO AL WWDC/ Fino ad 1.5 terabyte di Ram per il 'mostro' Apple : Mac Pro 2019 al WWDC: PRESENTATO il mostruoso computer per chi lavoro nel campo della grafica e dei video: ecco tutti i dettagli

Mac Pro in alluminio riciclato - le conseguenze della svolta ambientalista di Apple : Il nuovo Mac Pro di Apple è composto da alluminio riciclato, ma perché l'azienda di Cupertino ha scelto questa tipologia di materiale? Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulla svolta ambientalista della Mela e quali siano le differenze, in termini economici e di inquinamento, tra l'alluminio primario e quello riciclato.Continua a leggere

Apple presenta l'iOS 13 - iPad OS e nuovo Mac Pro : WatchOs, iOS 13 e un nuovo Mac Pro: sono queste le principali novità presentate al WWDC 2019, l’annuale incontro di Apple con gli sviluppatori. L’azienda di Cupertino, poi, ha dato l’addio ad iTunes.I miglioramenti - TvOS, il sistema operativo di cui sono dotate le Apple TV, ha ricevuto un miglioramento all’interfaccia che ora risulta essere più a misura di utente. Altre novità sono il supporto ...

Apple - tutte le novità presentate : dal tema scuro su iPhone al nuovo Mac Pro : Se per anni abbiamo criticato Apple per un atteggiamento lontano dalle esigenze degli utenti e più incline al proprio interesse (vedi l'addio al jack audio per le cuffie sull'iPhone), quest'anno la Mela prova a rimettere al centro le richieste degli appassionati con una serie di annunci di portata storica. Non rivoluzionari dal punto di vista innovativo, ma che testimoniano un cambio di rotta evidente dalle parti di Cupertino ...

Nei Mac c’era un bug dal 1999. E ora Apple lo ha corretto : IMac G3 (Foto: Apple/Getty Images) Apple ha corretto un bug presente da oltre 20 anni nella configurazione del modem nel sistema operativo MacOs. Tra tutti gli aggiornamenti di sistema presenti nell’ultima versione di Mac OS 9, definito il “miglior sistema operativo di internet di sempre”, Apple ha rilasciato una patch che risolve un bug che permette il controllo remoto della macchina. A scoprire il bug è stato il ricercatore di cybersicurezza ...

Apple - da iOS 13 al nuovo Mac Pro : tutte le novità in arrivo il 3 giugno : Il prossimo 3 giugno Apple svelerà i propri piani per iOS 13, MacOS 10.15 e WatchOS 6, costruendo le fondamenta per l'arrivo in autunno di Apple TV+, la tv in streaming che dovrebbe spostare definitivamente l'attenzione verso il mondo dei servizi. Per migliorare i suoi dispositivi e rafforzare la connessione con i clienti, Cupertino intende camminare sul filo sottile sospeso tra la propensione a concedere nuovi strumenti per gli ...

MacBook Pro 2019 - i nuovi portatili Apple : ancora più potenza e una tastiera tutta nuova : Apple ha aggiornato il MacBook Pro con processori Intel più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8 core, rendendolo il notebook Mac più avanzato di sempre. Un bel bagaglio di potenza in più che permette di offrire prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e prestazioni del 40% superiori rispetto al MacBook Pro 6-core. Non essendoci cambiamenti rivoluzionari in ...

Apple MacBook Pro con CPU Intel a otto core ufficialmente in vendita - i prezzi partono da 2.099 euro : Apple ha annunciato l’aggiornamento della gamma di notebook MacBook Pro indirizzati ai professionisti e a chi necessita di prestazioni elevate. Oltre alla dotazione precedente, esordisce quella basata sui processori Intel core di nona generazione a 8 core. I modelli esordienti sono due, con schermi da 13 e da 15 pollici. Solo questi ultimi beneficiano di CPU a otto core, il MacBook Pro 13″ invece si avvantaggia della Touch Bar, la ...

Apple lancia i nuovi MacBook Pro : più potenti e con tastiera migliorata : (Foto: Apple) Apple rende ufficiali i nuovi MacBook Pro 2019 che debuttano presentandosi come i Mac più veloci di sempre grazie ai rinnovati processori Intel di ottava e nona generazione montati a bordo, che si spingono per la prima volta a 8-core. Il miglioramento è quantificabile in prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e del 40% rispetto al MacBook Pro 6-core. Facciamo un riepilogo di tutte le ...

Come disattivare Notifiche Apple News su Mac : Per impostazione predefinita, Apple News invia Notifiche al Mac, creando un flusso costante di avvisi "notizie" sul desktop, sullo schermo bloccato e nel Centro di notifica di MacOS. Se vuoi disattivare Notifiche Apple News su Mac e non vedere le notizie puoi disabilitarle completamente per l'app News.