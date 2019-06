Alto Adige | Passo Rombo riapre dopo la chiusura invernale

Trentino Alto Adige - in montagna condizioni ancora invernali : i consigli delle guide alpine : Dopo un mese di maggio anomalo dal punto di vista di freddo e maltempo, le condizioni in montagna sono ancora invernali, secondo Ingo Irsara, presidente dell’Associazione guide alpine sciatori dell’Alto Adige che invita a “pianificare attentamente le escursioni e l’attrezzatura”. Solitamente all’inizio della stagione estiva, gli escursionisti vengono richiamati alla prudenza soprattutto in presenza di strati di neve vecchia nei ...

Meteo Alto Adige : con il caldo inizia lo scioglimento della neve : In Alto Adige, dove fino a pochi giorni fa l’inverno era ancora protagonista, è iniziato lo scioglimento della neve in quota: il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che lo zero termico attualmente si trova a 3.800 metri e con queste temperature si sciolgono circa 10 cm di neve al giorno. Considerando che a 2.800 metri attualmente il manto nevoso misura ancora 2,40 metri, certamente il processo sarà lungo. L'articolo Meteo ...

Trentino Alto Adige - 250 ore di lavoro per liberare il rifugio Toni Demetz : pareti di neve di 8 metri [FOTO] : Ad un’altitudine di 2.685 metri, nel cuore delle Dolomiti, sorge il rifugio Toni Demetz. In questo periodo dell’anno, la neve non dovrebbe essere un problema per il Toni Demetz, solitamente privo di neve fino ad agosto. Ma quest’anno le nevicate sono impressionanti, come spiega Heini Demetz in un’intervista a STOL. Queste grandi quantità di neve non sono rare e sono opera anche del forte vento intorno al rifugio. “Abbiamo ...

Vite in Fuga riprese in Alto Adige - le prime foto dal set : Luca Ribuoli dirige il cast della nuova fiction Rai "Vite in Fuga" con Anna Valle e Claudio Gioè. Attesa per l’autunno, la nuova fiction Rai “Vite in Fuga” che sta occupando già da due mesi l’Alto Adige per le dovute ...

Rifugi in Trentino Alto Adige sommersi dalla neve : si scava per la riapertura : Oggi 1° Giugno 2019 inizia l’estate meteorologica, e tra pochi giorni inizierà ufficialmente quella astronomica: in questo periodo molti Rifugi alpini si apprestano a riaprire. Quest’anno la situazione è molto singolare, in quanto molti gestori devono gestire muri di neve molto alti, il cui spessore è dato dalle eccezionali precipitazioni delle ultime settimane. Tra tutti si può citare il Rifugio “Toni Demetz” a 2685 ...

Meteo Alto Adige : nel weekend primo anticipo d’estate : Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C. Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature. In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe. L'articolo Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate sembra ...

Greta si è fermata in Italia. Un'Onda Verde invade l'Europa - ma non valica l'Alto Adige : Un’Onda Verde si prepara a invadere il Parlamento europeo. Secondo gli ultimi dati, i Verdi hanno conquistato 69 seggi, 17 in più rispetto ai 52 dell’ottava legislatura. I successi più eclatanti sono in Germania e in Francia, dove i Verdi si sono affermati rispettivamente come secondo e terzo partito. In Irlanda i Verdi hanno sbaragliato la concorrenza nella capitale Dublino, attestandosi come primo partito con oltre il ...

Agricoltura : presentato il progetto Smart Land Alto Adige : Un’irrigazione delle aree coltivate piu’ mirata e rispettosa delle risorse sarà possibile grazie al progetto Smart Land Alto Adige, sviluppato da Alperia, dal Centro di sperimentazione Laimburg e dal Centro di consulenza per la fruttiviticoltura. Nelle ultime settimane nei campi di 60 frutticoltori e viticoltori Altoatesini sono stati installati oltre 120 sensori di umidita’ del suolo. I sensori sono in grado di registrare e ...

Maltempo e freddo in Trentino Alto Adige : neve a 2000 metri - riscaldamenti accesi a Bolzano : In Trentino Alto Adige prosegue la fase di instabilità, con temperature al di sotto della media stagionale, pioggia a fondovalle e neve sopra i 2000 metri. A Bolzano e Trento si registrano +14°C mentre nelle località di montagna i valori sono inferiori ai 10 gradi. In considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni e del conseguente andamento delle temperature, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato, in deroga alle ...

Meteo Alto Adige : passi bloccati da muri di neve di 12 metri : In Alto Adige le intense nevicate fuori stagione hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi: si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l’Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes. La neve si è accumulata fino a creare muri di 10-12 metri. La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile: frese e pale ...

Manifestazione anti-lupo in Alto Adige - gli allevatori accendono centinaia di falò : I lupi italiani non se la stanno passando troppo bene. Lo scorso 10 maggio infatti in Alto Adige molti allevatori hanno protestato contro questi animali, colpevoli di predare le mandrie e di spingersi troppo a valle in cerca di cibo. Le montagne sono state illuminate da decine di falò per riaccendere, metaforicamente, la questione sulla pericolosità dei lupi per le fattorie della zona. L’iniziativa tranfrontaliera ha visto partecipare allevatori ...

Meteo - freddo in Trentino Alto Adige : temperature inferiori alla media - nuova perturbazione in arrivo : Il Trentino Alto Adige oggi si sveglia con sole, vento fresco e temperature inferiori alla media stagionale, dopo la neve sulle montagne e la pioggia dei giorni scorsi e prima di una nuova perturbazione prevista da giovedì. Trento e Bolzano oggi hanno fatto registrare +10°C, Rovereto ed Arco +12°C, Merano +11°C, Bressanone +9°C. A Dobbiaco, Monguelfo e Solda in Alto Adige si sono rilevati -2°C. Sulle montagne, la stazione di rilevamento posta ai ...

Maltempo Trentino Alto Adige : temperature sotto la media e neve sulle montagne : Il Maltempo non risparmia neanche il Trentino Alto Adige: si registra neve alle quote più alte, mediamente sopra i 1300 metri, cielo grigio, rovesci e vento freddo. Le precipitazioni a fondovalle hanno concesso una tregua con le temperature che lentamente stanno risalendo anche se le correnti da nord rendono l’aria umida facendo registrare valori inferiori alle medie stagionali. A Bolzano e Trento questa mattina si sono rilevati +17°C, ...