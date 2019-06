Uber lancia il suo servizio di voli in elicottero a New York

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) (Foto:) Manca pochissimo ai primidegli elicotteri: debutteranno il prossimo 9 luglio a Newcon collegamenti tra Lower Manhattan e l’aeroporto Kennedy per un viaggio di otto minuti e un prezzo di 200 dollari a passeggero. Si inizierà naturalmente condi test che riguarderanno non tutti gli utenti, ma per primi quelli con status platinum e diamond iscritti alnoto per ora come “Copter”, che vedrà la Grande Mela come città pilota di un progetto che potrebbe aprire un nuovo profittevole mercato per la società di San Francisco. Come raccontato dal NewTimes, si partirà il prossimo 9 luglio con prezzi che andranno da 200 a 225 dollari (pari a circa 178 e 200 euro al cambio attuale), come anticipato da Nikhil Goel diElevate. Per un rapido confronto, il costo di una corsa contradizionale va da 70 a circa 110 dollari: si tratta ...

