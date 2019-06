Sicilia : 100 anni Appello don Sturzo - Musumeci 'suo pensiero merita riflessione' (2) : (AdnKronos) - "Oggi è indispensabile riprendere un cammino che definirei di un nuovo umanesimo - ha detto il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo - Una sorta di nuovo idealismo valoriale che ci unisce al cattolicesimo democratico". La "nostra ambizione è di fare di Caltagirone la capitale morale del

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

Vino : Rallo (Doc Sicilia) - 'puntiamo a 100 mln di bottiglie nel 2019' : Siracusa, 15 mag. (Labitalia) - "Continua la crescita nel mercato della Doc Sicilia anche nel 2019,[...]

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 1-6 - brutto ko al primo turno del Siciliano sulla terra rossa spagnola : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

Meteo Sicilia : Pasqua e Pasquetta con venti tempestosi - oltre i 100 km/h! : Si prospettano delle festività Pasquali turbolente per l'estremo Sud e in particolar modo per la Sicilia. Se le piogge risulteranno scarse o del tutto assenti il tempo sarà rovinato da una...