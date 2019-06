Pronostici King’s Cup finali 8-6-2019 e consigli scommesse

lanotiziasportiva

(Di giovedì 6 giugno 2019)Cup: ivalevoli per le, 8 giugno//Cup – Curacao e Vietnam saranno le due squadre a contendersi la finale. I caraibici figurano subito benissimo al primo invito, sfruttato al meglio in preparazione della prossima Concacaf, mentre la Thailandia fallisce nuovamente l’appuntamento con la vittoria lasciando strada al Vietnam.Diamo quindi un’occhiata aidelle due!Pronostico eCuracao-Vietnam under 2.5Il Curacao doveva vincere, e così è stato. Due reti ravvicinate di Bonevacia e Hooi, poi l’immediato 3-1 di Bacuna dopo il rigore di Chhetri già prima della fine del primo tempo hanno lanciato i caraibici in finale portandosi di diritto dietro il favore del pronostico.Pronostico che invece ha sovvertito il Vietnam, passato al 95’ con Nguyen Anh Duc contro i padroni di casa (con papera del portiere) e ...

