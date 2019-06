Nintendo si prepara all’E3 2019 con Direct | Treehouse e Tornei

Tencent si prepara a distribuire Nintendo Switch in Cina? : Probabilmente i vertici di Nintendo si sono spesso domandati quando (e come) sarebbe stato possibile vendere Nintendo Switch nel territorio cinese, del resto il paese rappresenta un ottimo mercato in cui inserirsi, che senza dubbio aumenterebbe i profitti della compagnia.Come riporta Nintendo Everything, vendere i propri prodotti in Cina è più complicato rispetto al resto del mondo, in quanto occorre il permesso diretto del governo locale, ...