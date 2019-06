Le spoglie di Thsisekedi e Savimbi tornano in patria

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Grande risalto ha avuto in questi giorni sui media internazionali il ritorno delledi Etienne Tshisekedi, per oltre trent’anni leader dell’opposizione nella Repubblica Democratica del Congo.Tshisekedi è stato protagonista della turbolenta vita politica del paese, prima come consigliere di Patrice Lumumba e poi come primo ministro, per tre mandati, nel lungo regime di Mobutu. Dopo la caduta del padre padrone dello Zaire, è stato un tenace oppositore di Laurent-Désiré Kabila e di suo figlio Joseph, da lui sfidato senza successo nelle elezioni presidenziali nel 2011. Più volte agli arresti domiciliari e poi in esilio, è morto a Bruxelles nel gennaio del 2017, dando inizio a una lunga polemica sulle modalità del rientro della salma. Una cerimonia in grande stile lo ha accolto nello stadio di Kinshasa, gremito di ...

