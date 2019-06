Gylt è il nuovo gioco di Tequila Works presentato per Stadia

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) In occasione delloConnect tenutosi oggi, sono state svelate molte interessanti novità riguardo l'atteso servizio di gaming in streaming targato Google, tra cui giochi, banda necessaria per usufruirne e altro ancora.Tra i titoli presentati ha attirato subito l'attenzionediapparentemente in esclusiva proprio per. A giudicare dal trailer, che possiamo rivedere anche qui di seguito, si dovrebbe trattare di un titolo horror in terza persona in cui controlleremo una bambina armata di torcia e inseguita da oscuri esseri raccapriccianti.Anche se non è chiaro se si tratti a tutti gli effetti di un'esclusiva per, il fatto che ilvenga annunciato per la piattaforma fa ben sperare per il suo futuro. L'arrivo di produzioni esclusive è indispensabile per il suo affermarsi, e sarà curioso vedere quanto questi titoli saranno ottimizzati ...

