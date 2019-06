Cremona-Venezia | Gara-5 Semifinale Playoff oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Playoff basket - Cremona cuore immenso ma Venezia è spietata : ecco cosa aspettarsi dalla bella (gara5) – l’analisi : Sarà gara5, la bella, a decidere l’esito della semifinale. E non poteva che essere così, considerate le pretendenti in campo: Venezia e Cremona, due squadre che non mollano mai. E forse, mentre dall’altra parte Sassari è passata come un rullo compressore su Brindisi e Milano (3 a 0 in entrambe le serie), c’era pure da aspettarselo. Seppur giocando una pallacanestro antitetica, Reyer e Vanoli hanno dimostrato di equivalersi ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia sconfigge Cremona in un finale da brividi! La seconda finalista si deciderà in gara-5 : Servirà gara-5 per decretare la sfidante di Sassari nella finale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Nella sfida andata in scena questa sera Venezia ha sconfitto Cremona per 78-75 riportando la Serie sul 2-2 al termine di una partita appassionante, dominata per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Mitchell Watt (19 punti) e un ...

Playoff Basket Serie A – Cremona fallisce il match point - Venezia vince Gara-4 e pareggia la serie : La formazione veneta si impone con il punteggio di 78-73 in Gara-4, impattando la serie sul 2-2 e rimandando tutto alla decisiva sfida di venerdì L’Umana Reyer Venezia non ha nessuna intenzione di arrendersi, la formazione veneta stende Cremona in Gara-4 delle semifinali Playoff di Basket serie A. Niente da fare per gli ospiti, costretti a cedere con il punteggio di 78-73 dopo una furiosa rimonta, fallita sul più bello a pochi minuti ...

LIVE Venezia-Cremona 78-75 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : i lagunari resistono alla rimonta ospite - si decide tutto alla “bella”! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

DIRETTA/ Venezia Cremona - risultato 60-50 - streaming video : la Vanoli ci crede! : DIRETTA Venezia Cremona streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1.

LIVE Venezia-Cremona 60-50 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : i lombardi provano a rientrare! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Venezia-Cremona 49-31 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : Tonut e Watt trascinano i lagunari! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Venezia-Cremona 30-10 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : lagunari dominanti nel primo quarto! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : lagunari per riaprire la serie - lombardi per chiuderla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Venezia-Cremona - Gara-4 Semifinale Playoff oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera al Palataliercio di Mestre si gioca Gara-4 della serie di Semifinale dei Playoff di Serie A tra Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona. I lombardi di coach Meo Sacchetti hanno il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 per 75-73 dopo un supplementare portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. Per i vincitori della Coppa Italia ci sono stati 18 punti di Wesley Saunders, 16 di Drew Crawford, 15 più 11 ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

DIRETTA/ Venezia Cremona - risultato 65-65 - streaming video : si va all'overtime! : DIRETTA Venezia Cremona streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, valida per gara-3 della semifinale playoff di basket A1.

Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare : Venezia ko : Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di Basket: se la Serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo ...