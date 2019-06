Clima | confronto tra il ministro Costa e UE | “serve sforare deficit per gli investimenti

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Ho chiesto che gliper l’economia green possanoil tetto del“, queste le parole deldell’Ambiente Sergioal termine dell’incontro con il commissario europeo per l’energia e i cambiamentitici Miguel Arias Canete. “Ambiente e sviluppo devono camminare insieme, il paradigma economico va cambiato e servonosoprattutto in questa fase di necessaria transizione“, dichiara il. Il Commissario Canete – spiega un comunicato del ministero – si è detto aperto al ragionamento e ha anche riconosciuto con parole molto elogiative l’alto livello di ambizione rappresentato nel Piano energia e(PNIEC) italiano depositato a Bruxelles e attualmente ancora nella fase di esame, che dovrebbe comunque concludersi a breve. “Canete ha identificato nell’Italia uno dei ...

ferra59 : RT @AIDDAorg: Complimenti alla presidente di @Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni per questa straordinaria occasione di confro… - Confagricoltura : RT @AIDDAorg: Complimenti alla presidente di @Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni per questa straordinaria occasione di confro… - AIDDAorg : Complimenti alla presidente di @Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni per questa straordinaria occasione… -