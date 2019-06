Campione di onestà e umanità Al Bano e gli auguri di buon compleanno a Pippo

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Carlo Lanna Alinvia un sentitoo diBaudo a Storie Italiane, intanto Rai Uno si appresta a festeggiare il celebre conduttore tv La tv italiana sta per festeggiare le 83 primavere e i 60 anni di carriera diBaudo, uno dei presentatori più celebri e amati dal pubblico che ha segnato un’epoca. E in vista del suo, è Alche rivolge aBaudo i suoipiù sentiti in un video messaggio. Tutto è avvenuto a Storie Italiane, su Rai Uno, nella trasmissione di Eleonora Daniele. Nel breve video che è stato trasmesso in studio, il cantante di Cellino San Marco, intona un sentito "tantia te" e poi rivolge un sentito messaggio di. "ssimi al mio amicoche compie gli anni – esordisce Al– Ho avuto il piacere, l’onore, la fortuna di incontrarlo, e per me è sempre stato una risorsa, un ...

MarioPinto970 : @Danila9631 Mio caro Mazzoleni si vede che sei marcio dentro perché non apprezzi l onestà la professionalità di un… - cescovenezia : @DiegoDeLucaTwit @juventusfc Invece Luciano Moggi...un campione di stile e onestà. La classe ce l'aveva Allegri, co… - FrancescoGiug10 : @kkoulibaly26 @sscnapoli @Lor_Insigne Vai all'estero, oppure rimani con noi per dimostrare che si può vincere con o… -