5 ragioni per cui le donne dovrebbero parlare di sesso tra loro

dilei

(Di giovedì 6 giugno 2019) Leche parlano ditra disono sempre più numerose, merito anche di Sex and the City, la serie televisiva che ha sdoganato le chiacchiere al femminile su tematiche hot. E se gli uomini condividono le proprie esperienze sessuali più che altro per farne un vanto, per noi femminucce è una vera e propria terapia. Ecco 5 valideper cui dovresti avere delle “sorelle” da rendere partecipi di conquiste, dubbi e aneddoti più o meno divertenti: 1 – Per sentirti più sicura Fin dalla più tenera età, ilviene presentato come un tabù, un argomento di cui è meglio nonperché appartiene alla sfera privata. Questo retaggio culturale ha diffuso non poca ignoranza sull’argomento, facendo sì che moltesi ritrovino totalmente impreparate, e di riflesso a disagio, durante un incontro sessuale. Fare tesoro delle esperienze altrui ti aiuta ad affrontare il ...

CarloCalenda : Sono mesi che vado dicendo che ?@luigidimaio? sta volutamente boicottando la chiusura delle crisi #Alcoa #embraco p… - CarloCalenda : Non lo so Cinzia. Non si può attribuire ogni colpa a Di Maio. Non conosco il caso specifico. Certamente è superfici… - CottarelliCPI : Ad aprile la Commissione ha bocciato l’Italia per la lentezza della Giustizia. Capisco alcune ragioni del CSM per u… -