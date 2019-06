The Voice of Italy | il web contro Morgan | Relax non andava rovinata

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mariangela Garofano Durante la finale di "Theof", Diablo del teamsi esibisce con Holly Johnson dei Frankie goes to Hollywood nella famosa "" in un'inedita versione, che però non convince il pubblico del web È partita all’insegna dei balli scatenati e dei duetti la finale di "Theof". I quattro finalisti si esibiscono duettando con dei “big” della musica. E dopo Miriam Ayeba che duetta con Lizzo e Carmen Pierri che si esibisce con Arisa, arriva il turno di Diablo del Teame quel “genio del male”, dice divertito il giovane, sceglie per lui una vera e propria star degli 80, Holly Johnson dei Frankie goes to Hollywood con la famosa “”. Le note della famosissima hit mettono d’accordo tutti i giudici, che ammettono che la scelta diè stata una "genialata"., scatenato durante il duetto, parla orgoglioso dell'esibizione ...

THEVOICE_ITALY : Guidata e voluta nel Team dal suo Coach @_GigiDAlessio_ sin dal primo giro di sedia, #TVOI per lei è stato un esord… - Raiofficialnews : ??#TVOI, la FINALE: tra poco in diretta su @RaiDue, @RaiRadio2 e @RaiPlay. Ospiti della serata: @ARISA_OFFICIAL,… - THEVOICE_ITALY : Un podio tutto al femminile. La medaglia di bronzo di The Voice of Italy 2019 è di Miriam Ayaba, terza classificata… -