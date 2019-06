Temptation Island 2019 | inizio | chi partecipa e dove si svolge Anticipazioni

Temptation Island : le riprese in Sardegna sono iniziate : La riprese di Temptation Islad 2019 sono ufficialmente iniziate. Filippo Bisciglia ha annunciato su Instagram la sua partenza per la Sardegna postando una foto a Fiumicino con una storia in diretta dove si è mostrato entusiasta e molto carico per cominciare questa nuova avventura. Molta l'attesa per i nomi dei nuovi concorrenti La nuova edizione di Temptation Island Nip ha scatenato la curiosità sulle coppie di partecipanti che metteranno alla ...

Temptation Island - rumors su possibile coppia : Sabrina e Nicola - 20 anni di differenza : Dopo l'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia sull'inizio dei lavori in Sardegna per la nuova edizione di Temptation Island, in rete stanno cominciando a circolare le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti. Stando a quello che riporta Bitchyf in queste ore, una delle coppie del reality sarebbe quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Dei due si sa soltanto che vivono in provincia di Cuneo ed hanno ...

Temptation Island - ritornano Ursula e Sossio? Parla la Bennardo : Ursula e Sossio news: saranno presenti a Temptation Island? Rivedremo Sossio e Ursula a Temptation Island? I loro fan hanno chiesto se parteciperanno nuovamente al reality show di Canale 5 come concorrenti, ma è ovviamente impossibile che ciò avvenga, visto che la Bennardo è in dolce attesa. Un’esperienza del genere va fatta una sola volta nella […] L'articolo Temptation Island, ritornano Ursula e Sossio? Parla la Bennardo proviene ...

Temptation Island anticipazioni : Nicola e Sabrina prima coppia? : Nicola Tedde e Sabrina Martinengo prima coppia a Temptation Island? L’estate è vicina e le riprese di Temptation Island sono già iniziate ufficialmente. Ad annunciarlo è stato Filippo Bisciglia, che si è confermato ancora una volta conduttore del reality show delle coppie. Il presentatore ha comunicato la sua partenza per la Sardegna e ha anticipato che la location in cui avverranno le registrazioni sarà il suggestivo resort Is Morus ...

Temptation Island - Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero partecipare al reality show : Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, è giunto al termine per questa stagione e riprenderà il prossimo settembre. Intanto una delle protagoniste del Trono Over, Gemma Galgani, potrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe andare in onda verso l’inizio di luglio nella versione Nip e Vip. A quanto pare, la Galgani farà parte del cast del reality estivo insieme al suo nuovo compagno, Mario, conosciuto ...

Gossip Uomini e donne - Maria lancia lo scoop su Gemma Galgani : 'Andrà a Temptation Island' : È sceso il sipario sulla stagione 2018-19 di Uomini e donne che ieri 31 maggio ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià. E mentre il pubblico del programma si interroga sui nomi dei prossimi tronisti, che potrebbero essere scelti tra i corteggiatori "delusi", l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima fatica targata Maria De Filippi. Fra pochi giorni cominceranno in Sardegna le riprese di Temptation Island, uno dei ...

Gemma Galgani a Temptation Island?/ Scoop di Maria De Filippi : 'Andrà col fidanzato' : Gemma Galgani sarà nella prossima edizione di Temptation Island? Maria De Filippi lancia lo Scoop a Uomini e Donne: 'Andrà col fidanzato'