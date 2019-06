Solo una delle Bestie di Satana è degna del mio perdono

Non Solo test psicoattitudinale - serve una profonda riforma del concorso in magistratura : Apprendo, proprio nella mattina in cui sono iniziate le prove scritte del concorso in magistratura (per il quale i candidati avranno a disposizione, per ciascuno dei tre giorni, 8 ore di tempo, a partire dalla dettatura della traccia, per svolgere un tema su tre materie con l’ausilio dei soli codici “nudi” ) che la Bongiorno abbia lanciato l’ideona di “un test psicoattitudinale per i ...

Venezia è Solo una remota periferia di Roma : L’incidente di domenica a Venezia può essere letto in vari modi. A giudizio di molti c’è da ringraziare il Cielo, dal momento che la presenza in laguna di quei palazzi d’acciaio galleggianti doveva, prima o poi, portare a una situazione pericolosa quale quella che s’è verificata. Da anni in città è

Cagliari - si sgozza da Solo con la motosega per tagliare una siepe : una morte orribile : Incredibile tragedia a Uta, a una decina di chilometri da Cagliari. Erano da poco passate le 11 del mattino: Fabio Sanniu, 60 anni, anche secondo la testimonianza della moglie, si stava apprestando ad effettuare il taglio delle siepi del giardino della sua abitazione, e per questo si è messo ad arme

A sorpresa il ritorno di Kevin Spacey - ma Solo in tribunale : le ultime sul caso di molestie sessuali : Non era prevista la sua presenza, ma Kevin Spacey ha stupito tutti arrivando a sorpresa in un tribunale del Massachusetts dove è in corso un processo che lo vede imputato. L'attore Premio Oscar, ormai caduto in disgrazia, è accusato di aver toccato in modo inappropriato un ragazzo presso un bar di Nantucket nel 2016. Secondo l'Associated Press, Spacey si era dichiarato non colpevole e non era obbligato a presentarsi di fronte al giudice. ...

Sanità - l’Ordine dei Medici : “Militari in ospedale? Solo una soluzione tampone” : Medici della Sanità militare nelle corsie degli ospedali molisani per sopperire ai ‘buchi’ di personale causati da ferie e pensionamenti? “Una soluzione tampone che potrà avere, a certe condizioni, qualche effetto positivo, ma va ripensato il sistema a livello nazionale”. Con queste parole il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta ...

Rafa Nadal e il ‘maschilismo social’ : su Instagram segue Solo due donne - una delle quali è una famosa tennista : Rafa Nadal segue solo 58 persone su Instagram, due delle quali sono donne e solo una è una tennista molto famosa Rafa Nadal non è propriamente un tipo ‘social’. Il tennista spagnolo, nonostante vanti 6.7 milioni di follower su Instagram, usa i suoi profili social unicamente per informare i fan su eventi, sportivi e non, ai quali prenderà parte. Sono molto rari i riferimenti alla sua vita privata che non riguardino allenamenti o ...

Ban di WhatsApp per smartphone Huawei e HONOR? È Solo una bufala : È completamente priva di fondamento la notizia secondo cui WhatsApp non sarà più utilizzabile sui dispositivi HONOR e Huawei. L'articolo Ban di WhatsApp per smartphone Huawei e HONOR? È solo una bufala proviene da TuttoAndroid.

Enrico Ruggeri : "La buona musica possono farla Solo i ricchi. Uno come Mahmood guadagna meno di una baby sitter" : “La buona musica? Roba per ricchi”, ne è convinto Enrico Ruggeri. Il cantante ai microfoni di “The Shooter”, il programma di Pop Economy dedicato all’economia dell’industria discografica, ha dichiarato: “Le cose interessanti, le cose innovative e rivoluzionarie, le faranno i ricchi”.Ruggeri ha le idee chiare e sostiene una tesi precisa: “L’economia e la musica hanno sempre ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci Solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

Solo in casa - anziano chiama il 112 con una scusa : i carabinieri gli fanno compagnia : "C'è una macchina da rimuovere". Ma una volta arrivati sul posto il brigadiere e il maresciallo scoprono che non c'è nessun...

Zingaretti archivia la sinistra : “Centro? Nostre forze sono Solo in una direzione” : "Di fronte ai pericoli della destra il campo democratico deve essere abitato da altre forze oltre al Pd. Ma abbiamo il compito di concentrarci soprattutto sul Pd, coltivare al massimo la pianticella che abbiamo piantato". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. "Io non abbandono affatto l'idea di una vocazione maggioritaria" ma che non vuol dire "occupare tutti gli spazi" o "arroganza sprezzante" quanto piuttosto "l'ambizione di diventare ...

Solo Halsey poteva rompersi un dito cercando di salvare una farfalla : Un mito The post Solo Halsey poteva rompersi un dito cercando di salvare una farfalla appeared first on News Mtv Italia.

Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli : ne restano Solo 400 esemplari : Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli: ne restano solo 400 esemplari Aveva 4 anni e portava in grembo due cuccioli la tigre di Sumatra che è stata uccisa dalla trappola di un bracconiere.… L'articolo Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli: ne restano solo 400 esemplari proviene da Essere-Informati.it.

Morto Gabriel Diniz : aveva Solo 28 anni - era una star del pop latino : Il mondo della musica è in lutto per la morte di Gabriel Diniz. E’ precipitato l’aereo su cui viaggiava il