Se Devil May Cry 3 non fosse stato un successo | Hideaki Itsuno avrebbe lasciato Capcom

Resident Evil 2 ha venduto 4 - 2 milioni di copie - Devil May Cry 5 a quota 2 - 1 milioni di unità piazzate : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo dei dati interessanti relativi ai giochi targati Capcom.Nello specifico, la compagnia ha deciso di aggiornare la sua enorme lista dei "Platinum Titles", ovvero quei giochi che hanno venduto oltre un milione di unità.Con questo aggiornamento, veniamo a conoscenza di nuovi numeri per importanti titoli di Capcom. La lista è piuttosto grande, tuttavia si sottolinea che Monster Hunter World (PS4, Xbox ...

Il director di Devil May Cry 5 vorrebbe realizzare un DmC 2 - ma solo con Ninja Theory : DmC: Devil May Cry è stato accolto positivamente dalla critica e, a quanto pare, Hideaki Itsuno, il director di più titoli di Devil May Cry, vorrebbe un sequel, riporta Gamespot.Secondo un report di USGamer, Itsuno, che ha lavorato anche a molti altri giochi Capcom tra cui Power Stone, Capcom vs. SNK 2 e Dragon's Dogma, non avrebbe problemi nel realizzare un DmC 2. Ma a una condizione: per Itsuno, lo sviluppatore britannico Ninja Theory dovrebbe ...

Devil May Cry per Switch si mostra in alcune immagini : Come avrete senz'altro visto, Devil May Cry è stato annunciato anche per Nintendo Switch.Ebbene, per la felicità dei fan in attesa di giocare il loro capitolo preferito in tutta mobilità, riportiamo alcune immagini di gioco condivise da Nintendoeverything.Negli screenshot possiamo vedere delle immagini di gioco, di combattimento, ma anche scatti di sequenze cinematiche, il tutto con la grafica del gioco eseguito su Nintendo Switch.Leggi altro...

Il primo Devil May Cry è in arrivo su Nintendo Switch quest'estate : Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Devil May Cry uscirà su Nintendo Switch quest'estate, come annunciato da Capcom su Twitter. No, non si tratta della Devil May Cry HD Collection ma del primo Devil May Cry.Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche personaggi come Mundus e Nelo Angelo. Il titolo ...

Lo sviluppo di Devil May Cry 5 è stato completato e non sono in programma contenuti aggiuntivi : Devil May Cry 5 ha ricevuto qualche tempo fa un aggiornamento che ha introdotto la modalità Palazzo di Sangue, molto richiesta dai fan. Analizzando i file di gioco sono stati scovati nuovi indizi relativi a nuovi contenuti, tuttavia pare che il gioco non riceverà nuovi aggiornamenti in futuro.Come riporta WCCFTECH, il producer Matt Walker ha recentemente affermato che lo sviluppo del gioco è completo al 100% e che non è previsto l'arrivo di ...

La modalità Bloody Palace di Devil May Cry 5 contrasta perfettamente con Sekiro - articolo : Alcune cose stanno perfettamente insieme, anche se sono molto diverse. Fragole e pepe nero, ad esempio, o pancetta e zucchero. O ancora, anguria e feta. Ok, l'ultima non l'ho ancora provato ma mi hanno detto che funziona alla grande. Sekiro e Devil May Cry 5 hanno alcune discrete somiglianze: sono entrambi i primi candidati a gioco dell'anno ed entrambi sono prodotti di sviluppatori giapponesi al culmine delle loro produzioni videoludiche. I due ...

Il director di Devil May Cry 5 al lavoro su un "nuovo progetto" : Devil May Cry 5 è uscito solo da poche settimane, ma a quanto pare il director Hideaki Itsuno non ha intenzione di fermarsi.Come riporta Twinfinite, Itsuno-san ha pubblicato su Twitter le foto di una festa, con il team che ha creato Devil May Cry 5 e un altro team formato per un misterioso "nuovo progetto".Questo è certamente interessante, considerando quanto è fresca l'uscita di Devil May Cry 5. Sembra proprio che Itsuno-san non si stia ...

Devil May Cry 5 riceve un DLC che permette di sbloccare subito tutti i contenuti in-game : L'apprezzatissimo Devil May Cry 5 ha ricevuto un nuovo DLC molto simile a quello che è stato pubblicato di recente per Resident Evil 2.Infatti, come è possibile vedere dalla pagina Steam dedicata, Capcom ha deciso di lanciare un DLC che permette ai giocatori di Devil May Cry 5 di sbloccare subito tutti i contenuti del gioco.Come nel caso del remake di Resident Evil 2, questa potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che non hanno ...

Svolta per Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 : le ricompense si sbloccano pagando : Il remake di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 rappresentano non solo due delle migliori produzioni videoludiche del 2019, ma anche l'inizio della trionfale rinascita per "mamma" Capcom. L'azienda giapponese è infatti riuscita a riemergere da un periodo decisamente buio, tornando ai vecchi fasti. E lo ha fatto riportando in vita due delle sue saghe più amate e vendute, fortunatamente senza deludere le altissime aspettative dei fan. Ci troviamo ...