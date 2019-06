Scoperta in Australia una nuova specie dinosauri

Una nuova specie di dinosauro è stata Scoperta in Australia : Ricostruzione artistica del Fostoria dhimbangunmal (foto: ©James Kuether) Andare in cerca di gemme di opale nelle profondità della terra e imbattersi in una nuova specie di dinosauro. Una storia avventurosa, che è realmente accaduta, 35 anni fa, ad un minatore di opali, Robert Foster. Il minatore per caso scoprì un ammasso di fossili ricoperti dall’opale in una miniera vicino a Lightning Ridge, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Ma ...