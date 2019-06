PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE ROMA Ama Sarri e Guardiola | un gran colpo

PAULO 'Zorro' Fonseca sarebbe in pole per la panchina della Roma : Paulo Fonseca è un nome fortemente accostato alla panchina della Roma per il post Di Francesco. Secondo Sky Sport 24 al momento sarebbe in vantaggio su Roberto de Zerbi, altro profilo seguito dalla dirigenza. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. La scelta ha preso piede negli ultimi giorni e quello del tecnico portoghese è un nome non molto conosciuto per gli appassionati di calcio italiani. La carriera Paulo Alexandre ...

Chi è PAULO FONSECA : moglie - figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro : Chi è Paulo Fonseca: moglie, figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro Da Antonio Conte (ormai passato all’Inter) a Maurizio Sarri (in attesa di liberarsi dal Chelsea, per approdare forse alla Juventus), passando per Mourinho (si è fatto anche il suo nome), Mihajlovic (osteggiato da una tifoseria contraria a una “lazializzazione” della propria squadra), perfino il ritorno di Di Francesco (ancora sotto contratto). Ma alla fine il nome che ...

Chi è PAULO FONSECA : moglie - figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro : Chi è Paulo Fonseca: moglie, figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro Da Antonio Conte (ormai passato all’Inter) a Maurizio Sarri (in attesa di liberarsi dal Chelsea, per approdare forse alla Juventus), passando per Mourinho (si è fatto anche il suo nome), Mihajlovic (osteggiato da una tifoseria contraria a una “lazializzazione” della propria squadra), perfino il ritorno di Di Francesco (ancora sotto contratto). Ma alla fine il nome che ...

PAULO FONSECA nuovo allenatore Roma?/ Dalic nome a sorpresa per i giallorossi : Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale da 3 milioni di euro. Alternativa De Zerbi: le sue parole.

PAULO FONSECA nuovo allenatore Roma?/ Il portoghese apre : 'Tutto possibile' : Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale da 3 milioni di euro. Le quote dei bookmakers

Chi è PAULO FONSECA : moglie - figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro : Chi è Paulo Fonseca: moglie, figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro Da Antonio Conte (ormai passato all’Inter) a Maurizio Sarri (in attesa di liberarsi dal Chelsea, per approdare forse alla Juventus), passando per Mourinho (si è fatto anche il suo nome), Mihajlovic (osteggiato da una tifoseria contraria a una “lazializzazione” della propria squadra), perfino il ritorno di Di Francesco (ancora sotto contratto). Ma alla fine il nome che ...

PAULO FONSECA nuovo allenatore Roma?/ Già fissato un incontro in Portogallo : Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale da 3 milioni di euro, fra gli italiani resta possibile De Zerbi.