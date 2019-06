wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019), segway, monowheel e hoverboard potrebbero presto diventare a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della mobilità cittadina. Proprio in queste ore il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha sciolto le riserve e firmato il tanto atteso decreto sulla, che consentirà di avviare a tutti gli effetti le sperimentazioni di questi mezzi di trasporto alternativi, con l’obiettivo di arrivare al più presto a una piena regolamentazione. I Comuni interessati ad avviare tale, subito dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, dovranno individuare le aree delle proprie città in cui sarà possibile circolare con& co – che siano piste ciclabili, corsie preferenziali o zone pedonali – occupandosi anche dell’allestimento di un’apposita segnaletica. Sembrano confermati al momento anche i ...

MilanoCitExpo : Micromobilità, via libera alla sperimentazione dei monopattini elettrici #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - tarainiziative : RT @EconomyUp: “Un passo avanti verso mobilità #green e #intermodale”: arriva la firma del #decreto sulla #micromobility del Ministro @Dani… - 24NormeTributi : Al via la sperimentazione della micromobilità elettrica, sarà autorizzata dai Comuni -