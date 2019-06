Golden State-Toronto | Gara-3 NBA Finals 2019 | programma | orario | tv e streaming

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Questa notte si disputa-3 delle Finali NBAtra iWarriors campioni in carica, che giocano per la prima volta in casa nella serie, e iRaptors. La franchigia di Oakland vincendo in Canada-2 ha ribaltato il fattore campo delle Finali e il favore delle partite casalinghe passa dalla sua parte. Per i Warriors, vittoriosi per 109-104 con un parziale decisivo di 34-21 nel terzo quarto, ci sono stati 25 punti di Klay Thompson, 23 di Stephen Curry e 17 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Draymond Green, mentre per i Raptors Kawhi Leonard continua a giocare in maniera stellare ma stavolta i suoi 34 punti e 14 rimbalzi sono stati inutili.tra l’altro è ancora priva di Kevin Durant e non ci sono conferme che dicano che sarà presente in-3, per la quale era previsto il suo rientro. Oltretutto Thompson è in dubbio a causa di un leggero stiramento al ...

