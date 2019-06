George Michael lascia l' eredità a sorelle e cari | escluso il fidanzato dal testamento

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Serena Granato Il cantante di "Last Christmas",, hato la maggior parte della suaalle, al padre e agli amici A ormai più di due anni di distanza dalla sua morte avvenuta a Natale 2016, il cantante di "Last Christmas" è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Sono stati infatti divulgati dei nuovi dettagli circa le ultime volontà espresse da, il quale, nel suo, ha tenuto a destinare inla maggior parte delle sue fortune alle. A spartirsi il patrimonio da 97,2 milioni di sterline (circa 110 milioni di euro) vantato da, saranno infatti leMelanie e Yioda e il padre Kyriacos. Alle, in parti uguali, la star hato inla quota più consistente del suo patrimonio, comprese le due case londinesi. Mentre al padre Kyriacos resterà la scuderia di cavalli da corsa, ...

