Diritto di non sapere

Sanità - terapia del dolore : una giornata per il Diritto a non soffrire sia fisicamente che moralmente : Presentata oggi a Roma della XVIII giornata nazionale del sollievo, in programma domenica. Un’occasione per fare il punto sull’applicazione della Legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Formazione degli operatori per promuovere l’umanizzazione delle cure e assistenza sul territorio “senza dolore”: questi sono i due aspetti fondamentali in materia di cure palliative e terapia del dolore ...

Ashley Judd : "Grazie all'aborto non ho dovuto condividere la genitorialità con il mio stupratore : difendiamo questo Diritto" : "Un aborto mi ha salvata dal dover crescere un bambino con la persona che mi aveva stuprata". Ashley Judd spiega così la sua protesta contro la proposta di legge con cui lo Stato americano della Georgia vuole vietare l'interruzione di gravidanza non appena si sente il battito del feto. L'attrice, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein, ha spiegato le ragioni della sua posizione giovedì 11 aprile al "Women in the World summit" ...

L'Ue non rispetta il Diritto nazionale : vero o falso? : I testi di legge europei prevalgono sul diritto nazionale, ma questa superiorità non è assoluta. Non tutte le decisioni vengono imposte agli stati nello stesso modo, e non tutti i campi legislativi sono interessati.

SeaWatch sbarca a Lampedusa - governo non può nulla contro Diritto : I 47 migranti a bordo della Sea Watch sono sbarcati a Lampedusa, grazie all'intervento della Procura di Agrigento e contrariamente a quanto dichiarato dal ministero dell'Interno. Giorgia Linardi, portavoce dell'Ong. "Oggi si è dimostrato un'altra volta che i porti non sono chiusi, non possono essere chiusi, un soccorso non può attendere 4 giorni perché le persone siano portate al sicuro; sappiamo che è stata aperta una indagine per ...

Spread - Salvini : “Non sono preoccupato dall’aumento - prima viene Diritto al lavoro e alla salute” : “preoccupato? Assolutamente no, perché prima viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti se fosse preoccupato del fatto che lo Spread aumenti ogni volta che lui fa riferimento alla necessita di superare i vincoli europei. “Io voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono delle regole europee che ...

Serie B - i giocatori del Palermo furiosi : “regole stravolte a campionato finito - non funziona così in uno Stato di Diritto” : I giocatori rosanero non hanno per nulla accettato la decisione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha deciso comunque di far disputare i playoff “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di ...

Sequestri - segnalazioni e minacce : se in Italia la polizia non garantisce il Diritto al dissenso : Il capo della polizia Franco Gabrielli ha replicato alle critiche sulla gestione della comunicazione ufficiale e su alcune scelte in tema di ordine pubblico. Ha respinto con forza l'accusa di "allineamento" alla linea politica del Viminale leghista e ha fatto una piccola autocritica su alcuni comportamenti individuali degli agenti. Ma, ahinoi, non ha dissipato i dubbi sul ruolo della polizia: anzi.Continua a leggere

Paragone all'attacco di Piazzapulita : "Chi ringrazia il governo da Formigli non ha Diritto di parola" : Gianluigi Paragone si scaglia contro Piazzapulita, programma che lo ha ospitato nella puntata di giovedì sera. Un intervento in esterna, per difendere il provvedimento sul reddito di cittadinanza, al contrario preso di mira dagli altri presenti in studio.Ad irritare l’ex conduttore de La Gabbia è stata soprattutto Mimma, signora del pubblico infuriata perché beneficiaria di una somma di appena 270 euro.prosegui la letturaParagone all'attacco ...

Tumori e leucemie : Diritto all’oblio per chi supera la malattia “ritornare a essere persone e non pazienti” : Se superare un tumore già non fosse abbastanza, molto spesso si devono fare i conti con la discriminazione sul lavoro e quella meramente economica delle polizze assicurative o anche per la concessione di un mutuo. Il diritto all’oblio per i pazienti con tumore che superano la malattia – in particolare se hanno determinate risposte positive in un tempo congruo dalla diagnosi – è il diritto a non essere più definiti un ex paziente o un ex ...

Diritto all’oblio - Gomez : “Per fare politica occorre essere vergini - giusto non cancellare chi ha commesso reati e si ricandida” : Come si può garantire il Diritto all’oblio nell’era digitale? Da questo spunto è partita la riflessione dell’associazione ChiamaMilano che ieri sera ha riunito a due passi dal Duomo alcuni dei più grandi esperti sul tema: “Il Diritto all’oblio oggi è fondamentale perchè si lega al riconoscimento della dignità della persona” racconta l’ex magistrato Gherardo Colombo. Una posizione condivisa dal Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma: “La ...

Allegri-Adani - non è finita : la lite diventa infantile - ma Lele ha tutto il Diritto di criticare : Senza lettori esisterebbero poesie, romanzi, saggi? Senza spettatori, ci sarebbero film o spettacoli? Né c'è bisogno di aver poetato per parlare di poesia o di saper dipingere per parlare d'arte. Lo ...

Immissioni in ruolo : non ci saranno per i docenti di Diritto e altre materie in esubero : Abbiamo parlato, nei giorni scorsi, del concorso docenti che sarà bandito molto probabilmente entro luglio di quest'anno. Ci sono circa 48mila posti da assegnare in tutta Italia, anche se la carenza di posti riguarda specialmente il Nord Italia. Il concorso scuola 2019 non sarà bandito per tutte le classi di concorso in tutte le regioni, ma solamente dove ci sarà bisogno di docenti. Lo stesso "problema" insorge per la mobilità e le Immissioni in ...

L’Austria vuole cancellare il Diritto all’anonimato online : Assemblea Parlamento austriaco (Foto: Joe Klamar/Afp/Getty Images) Stop agli pseudonimi, ai nickname e ai soprannomi sui maggiori siti internet. In Austria il governo ha presentato una proposta di legge che, se approvata, imporrà l’utilizzo dei propri nome e cognome reali per caricare un commento sui siti e social network. Addio all’anonimato online. L’intenzione delle autorità è quella di arginare il fenomeno dei leoni da tastiera che, ...

Juventus ko in Champions League - Bonucci rompe il silenzio : “abbiamo Diritto a sbagliare - ma anche il dovere di non mollare mai” : Leonardo Bonucci torna a parlare dopo l’eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League: il messaggio del difensore sui social Smaltita l’amarezza per l’eliminazione per mano dell’Ajax ai quarti di finale di Champions League, Leonardo Bonucci rompe il silenzio e torna a parlare sui social. Il difensore della Juventus a distanza di più di 24 ore dalla debacle bianconera, ha scritto su Instagram: ...