Debito | Italia a rischio procedura Ue | oggi il verdetto Un mese per mettersi in regola

La Ue : Debito italiano in crescita anche per le scelte del Governo : La Commissione europea pubblicherà oggi un’analisi approfondita sullo stato delle finanze pubbliche italiane. La relazione è propedeutica a una eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo, che deve essere decisa dal Consiglio. Una prima discussione tecnica tra i paesi membri potrebbe avvenire il 1° luglio...

Bruxelles - pronta la procedura sul Debito contro l’Italia. La Commissione vede la fine del governo : E se la procedura sul debito finisse per dare la spallata definitiva al sempre più traballante governo italiano? Ai piani alti delle istituzioni europee c’è la consapevolezza che si tratta di uno scenario “altamente probabile”, come rivela una fonte vicina a un commissario di peso. “Anche se - aggiunge - non è certo questo l’obiettivo della Commiss...

«Eccesso di Debito». Per l’Italia si avvicina la procedura d’infrazione Ue : La Commissione europea suggerirà ai paesi membri di aprire una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia. La decisione dipenderà dal Consiglio e arriverà probabilmente a luglio. Da qui ad allora, il governo Conte potrà cercare di evitare una messa sotto tutela, tanto imbarazzante quanto invasiva. Ecco tutti i passaggi...

Elsa Fornero attacca la Lega : 'Italiani si preoccupino quando abbassano le tasse a Debito' : Il braccio di ferro tra l'Italia e l'Unione Europea che aveva chiuso il 2018 verteva essenzialmente su una disputa relativa da un concetto di fondo. Si parlava di finanziaria e c'era una contrapposizione di opinioni e strategie. Da una parte c'era l'intenzione dell'esecutivo del Bel Paese di innalzare il debito pubblico per favorire gli investimenti in misure come Quota 100 ed il reddito di cittadinanza, in maniera tale da creare un circuito che ...

Debito Italia - arrivata la lettera di richiamo della Ue : risposta da dare entro venerdì 31 : Purtroppo c'era da aspettarselo, e nelle scorse ore è arrivata la lettera da parte di Bruxelles indirizzata al Governo Italiano, con la quale la Commissione Europea chiede chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico Italiano, che tra il 2017 e il 2018 è sensibilmente lievitato: si passa infatti dal 131,4% al 132,2% dello scorso anno. La missiva, indirizzata esplicitamente al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è firmata dal vice ...

