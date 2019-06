Conte | c’è prospettiva procedura Ue | ma determinato e ottimista

Nuovo appello di Conte alla Lega sul decreto sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Marcucci (Pd) : “Conte apra la crisi in Parlamento - non c’è un’altra maggioranza possibile” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendogli di riferire in Parlamento e di aprire nelle Aule delle Camere la crisi di governo. Poi la palla passerebbe al capo dello Stato, ma secondo Marcucci in questa legislatura "non ci sono altre possibili maggioranze".Continua a leggere

Nuovo appello di Conte alla Lega sul decreto sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Nuovo appello di Conte alla Lega : “Sul Codice Appalti non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta, il tema, è il Codice degli Appalti e lo «sblocca cantieri». «Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando», dice Conte, prendendo parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull’inquinamento dell’aria. Il...

Riace - nel paese dell’accoglienza che ha scelto Salvini : “Ci scopriamo leghisti? Forse lo eravamo già. C’è malContento” : Nel paese citato spesso come “modello dell’accoglienza”, il primo partito è quello di Salvini. Alle europee, infatti, la Lega ha raggiunto il 30,75% dei voti. Alle comunali, la lista civica di centrodestra “Riace rinasce” incassa il 41,89%. Il nuovo sindaco è Tonino Trifoli, un simpatizzante del ministro dell’Interno che, nella sua lista, ha candidato anche Claudio Falchi, il segretario locale della Lega. Sono 462 invece i voti ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...

Juventus - nuovo allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Eurovision Song Contest 2019 : la scaletta della seconda semifinale. Mamhood c’è : ESC 2019 - Sarah Mc Ternan per l'Irlanda Dopo la prima selezione di martedì, questa sera torna su Rai 4 l’Eurovision Song Contest con la seconda semifinale: 18 paesi si sfideranno tra loro e solo dieci otterranno il lasciapassare per la finalissima di sabato prossimo. Presentato da Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar e Lucy Ayoub, e commentato per l’Italia da Federico Russo ed Ema Stockolma, lo show avrà inizio alle 21.00 ma sarà ...

Juventus - Del Piero ‘conferma’ Allegri : “se c’è sintonia con il club - non vedo perchè cambiare. Conte? Mi stupirebbe…” : L’ex campione della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri, esprimendo il proprio parere anche sul futuro di Allegri Scudetto e Supercoppa Italiana, con questi due trofei la Juventus ha chiuso la propria stagione, raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Soddisfazione ma anche un pizzico di delusione, conseguenza dell’eliminazione ad opera dell’Ajax che tanto male ha fatto ...

Striscioni rimossi e Contestazioni vietate : sì - c’è un serio problema di Polizia : Forse il capo della Polizia Franco Gabrielli è troppo distratto per non accorgersi che da mesi ormai la Polizia è stata buttata nel bel mezzo di un giochetto infame che cerca di dividere l'Italia in due parti, una contro l'altra, come una sfida da strada o da stadio. E questo conta molto di più di un tweet risentito.Continua a leggere

Spal - Semplici in conferenza : “Col Napoli serve prova eccezionale - c’è voglia di dimostrare e non acContentarsi! In campo i migliori…” : La conferenza stampa del tecnico della Spal Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Domani gara senza interesse, giocherete sereni? “E’ la cosa più bella, arrivare a conquistare la salvezza con tre giornate d’anticipo. Nessuno l’avrebbe mai pensato, siamo contenti e consapevoli di dare il massimo in queste gare e fare più punti. Domani ...

Allegri al PSG - c’è la nuova conferma. Conte in stand by - ecco perchè! : Allegri AL PSG- Massimiliano Allegri si prepara a dire addio alla Juventus al termine del campionato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni raccolte da “Ilbianconero.com”, l’attuale tecnico bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte del PSG. Un addio ormai annunciato alla Juventus e spazio alla nuova avventura in terra francese. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni […] More

C’ero una volta… Mani pulite - la corruzione in Italia a 30 anni da Tangentopoli. Davigo : “Il Contesto italiano spinge a comportarsi al peggio” : “Non è che gli Italiani si comportano peggio di altri, è che il contesto Italiano induce a comportarsi peggio”, così risponde Piercamillo Davigo alla domanda “a quasi trenta anni di distanza da Tangentopoli la politica è ancora corrotta?”, che si pongono Antonio Padellaro e Silvia Truzzi nel loro nuovo programma “C’ero una volta… Mani pulite” che prosegue il ciclo di interviste di “C’ero una volta…La sinistra” a cui è ...