Toninelli contro Salvini | ' Stufo delle sue stupidaggini | cerca solo di far cadere governo'

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Scontro navi Venezia - Toninelli : progetto definitivo a giugno : Scontro navi Venezia, Toninelli: progetto definitivo a giugno Dopo la collisione tra una nave da crociera e un battello, il ministro delle Infrastrutture conferma il timing per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca: "Siamo per chiusura ma prima trovare alternativa. A breve progetto definitivo". Brugnaro: ...

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Decreto sicurezza bis : fondi per i rimpatri e multe a navi Ong | Scontro Salvini-Toninelli : La Lega vuole portare il pacchetto sicurezza nel prossimo Consiglio dei ministri previsto per lunedì. E proprio sui tempi del provvedimento, si accende una nuova tensione tra Salvini e Toninelli, che teme di avere, con il Decreto, meno poteri.

Sicurezza bis - scontro Toninelli-Salvini : 17.52 "C'è il decreto crescita alla Camera e lo Sbloccacantieri al Senato. Le Camere devono impegnarsi a fare questo.Dopo le elezioni e l'approvazione di questi due decreti fondamentali,valuteremo con serenità anche il decreto Sicurezza bis". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli,esclude che il decreto voluto dal ministro Salvini arrivi presto in Consiglio dei ministri. Il decreto Sicurezza bis "è pronto, lunedì va in CdM", replica ...

Trasporto locale - Regioni e sindacati contro tagli da 300 milioni. Toninelli : 'Non ci sono'. Ma Lega e M5s confermano : ... come richiesto dallo stesso Ministro Toninelli al colLega all'Economia Giovanni Tria , sono stati conteggiati, e dunque di fatto sbloccati, i 300 milioni di euro accantonati dalla legge di Bilancio ...

Siri indagato - Toninelli toglie deleghe Mit/ Corruzione Eolico - scontro M5s-Lega : Armando Siri indagato per Corruzione sull'Eolico: Toninelli toglie deleghe da Mit. Di Maio-Di Battista 'si dimetta subito', Salvini lo difende

Armando Siri - lo sfregio del ministro Toninelli contro il sottosegretario : ritirate le deleghe : È partito il fuoco di fila grillino contro il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. L'ultimo colpo basso arriva dal ministro Danilo Toninelli che a tempo record ha deciso di revocare le deleghe dalle mani di Siri: "Alla luce delle indagini - ha fatto s

Cantieri - Salvini contro Toninelli : "Mit lento" : Nel Governo del Cambiamento c'è chi sgobba e chi piagnucola. Questo è il messaggio che Matteo Salvini cerca di veicolare appena gli si presenta un'occasione qualsiasi; dove ci sono i 5 Stelle o i tecnici come Tria si batte la fiacca. Alla vigilia della sua visita al Vinitaly - a proposito di duro lavoro - ha sganciato una bomba sul Mit, addossando al Ministero diretto da Toninelli le responsabilità per dei presunti ritardi nello sblocco dei ...