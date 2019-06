Roland Garros 2019 | Johanna Konta in semifinale | battuta in maniera netta la finalista di

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019)è la prima giocatrice a qualificarsi per le semifinali del. La britannica supera in un’ora e 11 minuti l’americana Sloane Stephens,a Parigi lo scorso anno, con un 6-1 6-4 più netto di quanto non dica il punteggio, specialmente in un secondo set in cui non ha mai lasciato opportunità di rientrare., con questo successo, sa già che lunedì il suo nome tornerà tra i primi venti del ranking WTA, mentre Stephens non uscirà in nessun caso dalla top ten. Si comincia subito con un game durissimo, il primo, che dura quasi 10 minuti e nel quale Stephens ha una palla break che non viene trasformata. Sul 2-1 in proprio favore, però, èad avere due possibilità di togliere il servizio all’americana, che annulla la prima, ma non salva la seconda, cedendo di fronte a una risposta profonda e nei piedi da parte della britannica. La ...

ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - FilippoFacci1 : Le dolci lacrime di Mahut dopo il ko: il figlio entra in campo e lo consola, standing ovation -