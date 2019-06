M5s contro la Whirlpool | “deve rispettare gli accordi”

lineapress

(Di martedì 4 giugno 2019) Lo Stato è dalla parte dei lavoratori e la Whirpool non deve fare altro chegli accordi. Le parole di Luigi Di Maio sono state chiare. Un’azienda non può lasciare i lavoratori in mezzo alla strada, soprattutto se l’azienda si chiama Whirpool e ha preso determinati accordi solo pochi mesi fa. Quello che viene chiesto è il rispetto nei confronti dello Stato e delle famiglie degli stessi dipendenti: “Per quanto riguarda la vicenda delladi Napoli il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio è stato chiaro: l’azienda non può permettersi di disattendere gli accordi presi solo pochi mesi fa e lasciare in mezzo alla strada i lavoratori. C’è bisogno di rispetto, nei confronti dello Stato e delle famiglie coinvolte” Questo quanto viene espresso in una nota dai deputati del Movimento 5 Stelle: a commento del tavolo sulla crisi ...

