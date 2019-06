Jessica Alba va in terapia | Voglio diventare una mamma migliore

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Marina Lanzone L'attrice ha avuto un'infanzia molto complicata, che l'ha resa una persona introversa. Ma vuole che i suoi figli riescano a parlare con lei in tutte le situazioni Essere madre è il “mestiere” più difficile del mondo,lo sa bene. L’attrice, modella e imprenditrice è riuscita a fatica a trovare un equilibrio tra la sua carriera e i suoi tre figli: Honor di 10 anni, Haven di 7 e Hayes di un anno e mezzo, l’unico maschietto. Nonostante i suoi sacrifici,si è sentita spesso “inadeguata” in questo ruolo. Per questo ha deciso di andare ine portare con sé la figlia maggiore. Questa esperienza dovrebbe insegnarle auna”, capace di ascoltare e consigliare i suoi figli. “Alcune persone pensano che bisogna parlare apertamente solo con un prete - ha spiegato all’ottava Conferenza annuale di Her Campus Media a ...

