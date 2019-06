Impazzisce sul volo per Roma e picchia il padre | neutralizzato da una supermanager | «Così

Una Vita anticipazioni : BLANCA Impazzisce? I piani di Ursula e Samuel : Nei prossimi mesi, a Una Vita, Samuel Alday (Juan Gareda) e la perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) faranno di tutto per far sprofondare BLANCA (Elena Gonzalez) nel vortice della più completa pazzia. La storyline, decisamente complicata, inizierà nell’istante in cui la nostra protagonista darà alla luce il piccolo Moises… Una Vita, spoiler: BLANCA non crede che Moises sia morto Le anticipazioni della telenovela indicano che Samuel fingerà ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber Impazzisce perché Matteo Salvini non risponde come vuole lei sul 25 Aprile : L'ultima puntata di Otto e Mezzo con Matteo Salvini ha toccato momenti di tensione al limite del nervosismo, soprattutto da parte della padrona di casa Lilli Gruber, già inviperita per la battuta del ...