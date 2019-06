huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Undelsule ilnuziale si trasforma in. È accaduto domenica scorsa a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. La vicenda viene raccontata dal CorriereSera.Si è concluso con una scazzottata fra gli sposini e i cognati il ricevimento che si teneva in un agriturismo … Ad avere la peggio sono stati il fratello dello sposo e sua moglie, portati in ospedale in ambulanza, per farsi medicare graffi e contusioni. Alla fine, per sedare gli animi, sono arrivati anche i carabinieri di Abbiategrasso. Al momento, nessuno dei protagonistivicenda ha sporto denuncia e non ci sono gli estremi di reato. La giornata e i festeggiamenti sembravano proseguire tranquilli quando, poco prima delle 23, forse a causastanchezza e di qualche brindisi di troppo, è successo l’inaspettato.Il fratello ...

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Il cognato fa una battuta sul vestito della sposa. Il banchetto di nozze finisce in rissa - RobRuggio : RT @HuffPostItalia: Il cognato fa una battuta sul vestito della sposa. Il banchetto di nozze finisce in rissa - Guendalina_Meli : RT @HuffPostItalia: Il cognato fa una battuta sul vestito della sposa. Il banchetto di nozze finisce in rissa -