Giro d’Italia – Buttò una bici in mezzo alla strada | tunisino espulso dall’Italia

(Di martedì 4 giugno 2019) Identificato l’uomo che ha buttato ina Conegliano unacletta poco prima del passaggio dei ciclisti:dall’Italia Ald’Italia 2019 non sono mancati i colpi di scena ed i gesti… folli: come quello di uno spettatore che nella 18ª tappa ha buttato inunacletta, proprio quando stavano per arrivare i ciclisti in gara. Fortunatamente non è successo nulla di grave ai corridori: al passaggio i tre fuggitivi hanno schivato lacletta, che è stata poi spostata in vista dell’arrivo del gruppo. Intanto le autorità hanno identificato l’uomo che ha compiuto il gesto: si tratta di un 44enneche adesso saràdall’Italia. L'articolod’Italia –unaindall’Italia SPORTFAIR.

