FA | nuova partnership da 60 milioni con BT

calcioefinanza

(Di martedì 4 giugno 2019)FA BT – La Football Association (FA) ha concluso la sua lunga ricerca di un nuovo sponsor principale annunciando un accordo quinquennale con il gigante delle telecomunicazioni BT. Come spiega “SportsProMedia”, l’accordo avrebbe un valore di 10di sterline all’anno, sebbene il “Times” ritenga che il contratto sia più vicino a un totale … L'articolo FA,da 60con BT

RadioItalia : Noi ascoltiamo 'Muhammad Ali' in loop, fino alla nuova avventura live di @mengonimarco ! Non vediamo l'ora e voi? ??… - CalcioFinanza : #FA, nuova partnership da 60 milioni di sterline con #BT - MaryElis_ : RT @RadioItalia: Noi ascoltiamo 'Muhammad Ali' in loop, fino alla nuova avventura live di @mengonimarco ! Non vediamo l'ora e voi? ?? https:… -