Ecobonus e sismabonus | le imprese anticiperanno lo sconto sulle ristrutturazioni

Dl crescita - le novità per chi ristruttura casa : come cambiano gli sconti per Ecobonus e sismabonus : Con il decreto crescita arrivano novità anche per i contribuenti che vorranno usufruire dell'ecobonus e del sismabonus. Per chi effettua lavori di riqualificazione energetica o di adeguamento al rischio sismico, infatti, ci sarà la possibilità di usufruire delle detrazioni immediatamente, ricevendo uno sconto sulla fattura: saranno poi i fornitori a ricevere il credito d'imposta in cinque anni e non più in dieci.Continua a leggere