Bologna | giovane stuprata da magrebino | tracciato primo identikit

Bologna - giovane insegnante calabrese muore in un tragico incidente stradale : Una giovane insegnante calabrese ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale mentre si trovava nella città di Bologna. La donna stava viaggiando a bordo della sua autovettura insieme a suo figlio di soli 6 anni, quando probabilmente a causa di un malore è andata a sbattere in modo drammatico contro un albero posto in un'aiuola. Il figlio è rimasto fortunatamente illeso. Per lei invece, nonostante il tempestivo soccorso dei ...