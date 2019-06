Worlds Adrift colpito dal review-bombing a causa della chiusura dei suoi server

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019)è un MMO in accesso anticipato che è stato purtroppo cancellato, a quanto pare però alcuni utenti non hanno preso ben questa notizia ed hanno inondato il gioco di recensioni negative.Come riporta PC GamesN, gli sviluppatori di Bossa Studios hanno spiegato che il motivocancellazione è da ricondurre alla scarsa popolarità ottenuta dal gioco. A quanto pare però gli utenti non sono rimasti soddisfatti da questa spiegazione ed hanno voluto manifestare il loro disappunto tramite Steam. "Il mondo è spezzato, frantumato da una calamità dimenticata dal tempo. Il tuo compito è viaggiare per il cielo infinito, alla caccia di ciò che resta delle civiltà del passato. Forma un equipaggio. Costruisci un'aeronave. Forma alleanze per spodestare chi si oppone a te e ottieni infine l'onore... o il disonore. Il futuro di Foundation prenderà forma dalle tue azioni. Darai una mano ad ...

