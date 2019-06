U&D | Alessio è la scelta di Angela Nasti | i social insorgono | ' Si conoscevano già'

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sono passati alcuni giorni dalladella tronista napoletana. Infatti, la 19enne è stata la prima ad aprire le danze di questo nuovo esperimento delle scelte del trono classico di Uomini e Donne in diretta televisiva. La ragazza ha scelto un po' a sorpresa di tutti, il corteggiatore romanoCampoli invece che Luca Daffrè che tutti davano per favorito. Tuttavia, poco dopo il bacio appassionato trasotto i petali rossi del dating show di Mediaset, sul web si è scatenata una rivolta. Infatti, suistanno girando alcune voci, secondo cui ladellasarebbe stata pilotata. Il motivo è che esisterebbero tantissime prove che confermano il fatto che i due si conoscessero già prima di partecipare al people show in onda su Canale 5....

Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - Vivo_Azzurro : #U20WC?? Campionato del Mondo: #Italia ai quarti, #Polonia ko. Decisivo il cucchiaio di #Pinamonti ?? Il report del… - Tawan_V : @Josswayar @wsethailand u r above sensei hahahhha -