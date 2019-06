Sydney-Bruxelles in due ore e mezza Ma non chiamatelo turismo spaziale

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) (Foto: GettyImages) Il? Andiamoci piano. Anzitutto cominciando a chiamarlo con un nome più appropriato, per distinguere un orizzonte che maldestramente fa pensare a tizi in gita attorno alla Terra – una prospettiva verosimile, ma economicamente marginale – dallo sfruttamento commerciale delle missioni spaziali, futuro ben più ampio e praticabile. Su questa raccomandazione è sembrata impostarsi la seconda conferenza annuale dello Space economy evolution Lab, o See Lab, dell’università Bocconi: The state of the space economy and the new frontiers of tourism in space. Perché tutti gli interventi in programma, compreso quello di Stephen Attenborough, direttore commerciale di Virgin Galactic, sono stati concordi su un paio di punti. Uno: parlare di sfruttamento commerciale delle orbite basse oggi rimanda a una complementarità di attori, strategie e approcci nuovi e in ...

