Ponte Morandi | iniziata la demolizione delle case Allarmi per il rischio amianto

Demolita la prima casa sotto al Ponte Morandi : La prima casa sotto al Ponte Morandi è stata abbattuta. L’operazione, partita poco prima delle 16.30, riguarda il civico 10 di via Porro, sotto il moncone est di Ponte Morandi.Una grossa gru della ditta Omini (una delle aziende dell’ati dei demolitori) ha “aggredito” la parte superiore dell’edificio da cui si sono staccati i primi pezzi in cemento che, venuti giù, hanno sollevato molta polvere.Per ...

Ponte Morandi - al via la demolizione delle case di via Porro sotto i piloni : Sono partite le operazioni di abbattimento del primo palazzo di via Porro, uno degli stabili della zona nera sgombrati da dopo il crollo di Ponte Morandi, nell'area sottostante i piloni 10 e 11...

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Genova - Ponte Morandi : primo giorno di demolizione delle case - raccolti gli ultimi suppellettili : Al via oggi le operazioni preliminari necessarie alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru e mentre nel frattempo vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Chiusa anche la vicina via Fillak. Inoltre alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla ...

Ponte Morandi - demolizione con unica esplosione : Un'unica esplosione, tra il 22 e il 24 giugno o, al piu' tardi nel fine settimana successivo. Cosi' sara' demolito, con l'uso di esplosivo, il moncone est di Ponte Morandi. Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 21 e la struttura commissariale auspica che non ci sia la necessita' di una notte fuori di casa per i cittadini residenti delle zone piu' vicine al cantiere. L'esplosivo sara' utilizzato per abbattere le pile 10 e 11. Lo dice il ...

Ponte Morandi - Bucci : “Verrà distrutto con esplosivo a fine giugno”. Amianto ed evacuazione : le rassicurazioni del sindaco : Per abbattere le pile 10 e 11 del moncone est di Ponte Morandi, le strutture strallate che incombono sulle case abbandonate dopo il crollo del 14 agosto, si utilizzerà l’esplosivo. L’operazione avverrà in un solo giorno, in un orario tra le 7 alle 21. Tra il 22 e il 24 giugno o, al più tardi, nel fine settimana successivo. Dopo settimane di incontri, prove e studi: la decisione è stata presa. A confermare che la soluzione scelta è quella della ...

Ponte Morandi - Bucci : “Unica esplosione per demolirlo” : Ponte Morandi, Bucci: “Unica esplosione per demolirlo” L’abbattimento sarà programmato tra il 22 e il 24 giugno. I residenti della zona non trascorreranno notti lontane da casa. "Si tratterà di allontanare le persone in un raggio tra i 300 e i 600 metri”, spiega il sindaco-commissario per la ...

Ponte Morandi - Toti : “Entro aprile 2020 il viadotto crollato sarà costruito” : “Per le date che le imprese si sono impegnate a rispettare, cioè aprile dell’anno prossimo, il Ponte sarà costruito“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino su Radio 24, riferendosi alla demolizione del Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018. “E’ un cantiere molto complicato ma basta che veniate a Genova per vedere che il Ponte già è in buona parte demolito e la ...

Ponte Morandi. Per Autostrade il Decreto Genova è incostituzionale : Per gli avvocati di Autostrade, Marco Annoni e Luisa Torchia, il Decreto Genova è incostituzionale, “una norma arbitraria che viola anche i diritti europei”. E’ del tutto immotivata, dunque, l’esclusione della concessionaria dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Lo racconta Repubblica Genova: “Non abbiamo diritto a ricostruire Ponte Morandi. Però dobbiamo pagare noi. La relazione fra le due cose francamente ci ...

Genova - Ponte Morandi : test degli esplosivi per evitare eventuali rischi da polveri sottili ed amianto : E’ ancora in corso la valutazione se procedere con una o due distinte esplosioni per abbattere le pile 10 e 11 sul lato est di Ponte Morandi. Stamane intanto sono partiti i test nella cava dei Camaldoli, sopra il quartiere di San Fruttuoso. Il fine è comprendere come si comporteranno le polveri sottili e le eventuali fibre di amianto che la deflagrazione – e il vento – libereranno. Per l’abbattimento controllato delle pile, alte 93 ...

Ponte Morandi - “una disgrazia imprevedibile e inevitabile”. Ecco i fatti che smentiscono Luciano Benetton : “Una disgrazia imprevedibile e inevitabile, purtroppo”. Due aggettivi in un’intervista a La Repubblica racchiudono il giudizio sulla complessa vicenda del crollo del Ponte Morandi. E’ un verdetto di piena assoluzione quello emesso da Luciano Benetton su Autostrade per l’Italia, gestore del tratto della A10 venuta giù a Genova il 14 agosto, controllata attraverso il gigante Atlantia dalla famiglia che dà il nome al ...

Ponte Morandi - Benetton : "Disgrazia inevitabile. ?Abbiamo ricevuto odio e accuse” : Francesco Curridori Luciano Benetton, intervistato da Repubblica, parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, insieme alla sudanese Ayak Mading “Ce la faremo”. Luciano Benetton ne è sicuro: “Nel 2020 la mia azienda tornerà in attivo”. In un’intervista a Repubblica l’imprenditore veneto parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, ...

Genova - Ponte Morandi : ultimi rientri degli sfollati - prosegue lo smantellamento : Questa mattina a Genova 32 famiglie sfollate, che vivevano sotto Ponte Morandi in via Porro e via Campasso, sono potute entrare nelle abitazioni per prendere gli ultimi oggetti per poi dire addio alle proprie case, cedute a prezzi superiori al valore di mercato alla struttura commissariale e che verranno abbattute. Era il quarto rientro previsto: doveva tenersi domenica scorsa, ma il maltempo lo ha impedito, e si è dovuto rimandare ad ...

Luciano Benetton : “Il Ponte Morandi? Una disgrazia. Ma il viadotto andava alleggerito” : Sulla Repubblica Francesco Merlo intervista Luciano Benetton, il cui nome è legato a doppio filo alla tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto scorso. “La manutenzione dei ponti e gli investimenti sulle strade sono obblighi imposti dal contesto prima che una libera opzione intellettuale. Mi creda, chiunque ci conosce appena un po’ non ha mai dubitato di noi, tutti sanno che non facciamo parte di quel capitalismo che è un’avventura tra ...