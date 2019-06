Pomeriggio 5 | Rosa Perrotta svela perchè non si sposa più con Pietro

lanostratv

(Di lunedì 3 giugno 2019)ospite aCinque: “Non mi sposo più…” E’ appena terminata una nuova puntata di5. E nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso ha affrontato l’argomento inerente alle nozze. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio a discettare di questo tema, tra i quali anche. Ed è stata soprattutto quest’ultima ad aver fatto discutere in quanto ha confessato che le sue nozze conTartaglione sono saltate. Il motivo? E’ stata la stessa ex tronista a confidarlo oggi alla d’Urso, asserendo: “Ho avuto qualche problemino di placenta…Fortunatamente si è sistemato, ma non sapevo come sarebbe andata…Se qualora fosse poi diventata una patologia sarei dovuta restare gli ultimi 2 mesi a letto…Non era il caso quindi affrontare un matrimonio in queste ...

rednuv : @Monica_Agrati Ciao ,cara Monica ! :) ??? ( Ho provato a mandarti una peonia, poi una rosa , ma non partono, chiss… - Hakflak : @VAlivernini @BrindusaB1 @yebosfaye @Papryka5 @lagatta4739 @mariaireneali @scastaldi9 @Biagio960 @Sellitti_MR… - SusanScCastaldi : RT @scastaldi9: #Paint V. M. Corcos?? Pomeriggio in terrazza 1900 Il mio amore è una rosa rossa, in #Giugno appena sbocciata: il mio amore… -