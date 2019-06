Morte Reyes | la dinamica dell’incidente | l’auto viaggiava a quasi 250 km h

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) E’ stata la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio sabato mattina: lain un incidente di José Antonio, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid., Canizares scatena il caos: “non merita di essere ricordato” FOTO E’ uscito il rapporto della Guardia Civil in merito alladell’incidente. E’ stata l’alta velocità a portare allail calciatore, come rivela il ‘Mundo Deportivo’. La Mercedes guidata dallo spagnolo stava viaggiando a 237 km/h sull’autostrada A-376 in direzione di Utrera, la città natale di, prima di uscire dalla strada a causa dello scoppio di una delle gomme per poi ribaltarsi e prendere fuoco. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA L'articolo, ladell’incidente: ...

