L' indice Pmi in crescita non basta Lo spread sopra 290

ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2019) Milano. L'unica buona notizia arriva dai dati macro. A fronte di una flessione dell'attività manifatturiera nell'Eurozona, con l'Pmi a 47,7 punti dai 47,9 di aprile, l'Italia registra per una volta datila media. Lo stesso, infatti, a Roma è salito a maggio a 49,7 da 49,1 di apri

ilfoglio_it : L'indice manifatturiero Pmi in crescita non basta. Lo spread sopra 290 punti base - di @MRosariaMarche2 - Confcooperativ1 : RT @ItaCooperativa: Industria: indice Pmi Italia risale ma resta in contrazione - ItaCooperativa : Industria: indice Pmi Italia risale ma resta in contrazione -