La “forma dell’acqua” | creato un vero e proprio packaging che consente di controllarla

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) ‘La forma dell’acqua’ che ha dato il titolo alle opere letterarie e cinematografiche di Andrea Camilleri, Daniel Kraus e Guillermo del Toro resta uno dei fenomeni più affascinanti della natura. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti (Cnr-Isasi), dell’Istituto di polimeri compositi e biomateriali (Cnr-Ipcb) e il Center for Advanced Biomaterials for Healthcare dell’Istituto italiano di tecnologia di Napoli (Cabhc-Iit) ha pubblicato sulla rivista Science Advances un articolo riguardante un processo che permette di ottenere una pellicola sottilissima in grado di rivestire volumi di acqua o di materiali gelatinosi a base acquosa, che rimangono così racchiusi e sigillati. Un modo per creare unchedi controllare, per l’appunto, la ‘forma dell’acqua’. Il processo avviene istantaneamente e in modo completamente ...

Yony54967643 : RT @FabrizioDiTrap1: Solo in apparenza l'acqua prende la forma del 'recipiente' nel quale è contenuta, perché in verità la forma dell'acqua… - gauthie74757302 : RT @FabrizioDiTrap1: Solo in apparenza l'acqua prende la forma del 'recipiente' nel quale è contenuta, perché in verità la forma dell'acqua… - Maxwhitesand : @Peach_Prog Uhm si. Però facciamo i diversi ok? Noetica. Cioè il pensiero fa la forma. Ovvero studi stanno cercando… -