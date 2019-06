Incidente shock alla TT Race | gara sospesa per la tragica morte di un giovane pilota

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tragico lutto nel mondo dei motori: Daley Mathison perde la vita dopo unnella TTLa TT Superbike, la primadell’edizione 2019 del Tourist Trophy all’Isola di Man è iniziata con una scioccante tragedia: la competizione è stata interrotta a causa di un terribile, dopo il quale ilè stato trasportato via in elicottero. In un primo momento non era stato reso noto il nome del, nè le sue condizioni. Successivamente, la moglie dell’atleta ha annunciato sui social la suascomparsa. Si tratta del 27enne Daley Mathison, motociclista britannico, nato a Stockon on Tees: ilè stato vittima di unnei pressi di Snugborough e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. “L’ultima immagine che ho visto di mio marito era di un uomo felice della sua vita e orgoglioso delle sue gare”, ...

infoitcultura : Uomini e Donne sotto shock: morto in un incidente Fabiano Vitucci - infoitsport : Spagna sotto shock: José Antonio Reyes muore in un incidente stradale - infoitsport : Calcio sotto shock: morto Reyes in un incidente stradale -