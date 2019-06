Hitman 2 | in arrivo questo mese una nuova location | Bersagli Elusivi | Contratti

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Io Interactive ha fornito un'occhiata ai contenuti inper2, riporta VG247.com.La roadmap dei contenuti di giugno per2 prevede una, The Bank, per chi possiede l'Expansion Pass, ma ci sono anche contenuti gratuiti per tutti.Il 7 giugno, The Guru e The Congressman sono i due Legacy Elusive Targets che tornano a Sapienza. Isaranno disponibili allo stesso tempo e saranno sotto lo stesso contratto, che sarà live in-game per 10 giorni. Dovrete possedere il Legacy Pack per giocareElusive Target, quindi assicuratevi di scaricarlo.Leggi altro...

