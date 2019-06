Governo | Conte a M5s e Lega | “Non vivacchio | avanti o rimetto mandato Basta provocazioni

Le opposizioni all'attacco di Conte. Zingaretti : "Governo finito - venga alle Camere" : La certificazione della fine del governo, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare che Conte riferisca in Aula l’esito del suo ...

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue per evitare procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...

Di Maio replica a Conte : "Io leale - subito vertice di Governo" : "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due ...

Governo : Conte : M5S e Lega dicano se continuare : Conte:"Chiedo alle due forze politiche che sostengono il Governo di operare una chiara scelta e dirmi se hanno intenzione di proseguire nello...

Governo M5S-Lega - sconfitti malpancisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Conte ha ammesso fallimento - riferisca in Parlamento! Il Pd invoca la crisi di Governo : Dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd va all'attacco e parla di crisi di governo già avviata. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte di riferire in Parlamento. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, sostiene che il presidente del Consiglio "ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo".

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». La replica del vice premier leghista: «Vogliamo andare avanti»

Giorgia Meloni - Rampelli e "l'avviso di auto-sfratto" di Conte. Delrio : "Ora è aperta la crisi di Governo" : "Un avviso di auto-sfratto". Dal partito di Giorgia Meloni parte il cannoneggiamento su Giuseppe Conte, subito dopo la conferenza stampa in cui ha lanciato un "aut aut" a Lega e M5s. "In linea di massima - ironizza Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera -, pur no

Governo - Conte ironizza : “Una mia lista o un ruolo nel M5s? Sarei disposto ad allenare la Roma…” : “Se ancora è libero il posto Sarei semmai disposto ad allenare la Roma“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo ironicamentalla domanda se sia disposto a guidare una propria lista o ad assumere un impegno politico in M5s Governo, Salvini sull’ultimatum di Conte: “Se tutti mantengono parola si va ...

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Governo - Conte : “Non possiamo lavorare se continuiamo con veline e freddure a mezzo social” : “Il mio motto è ‘sobri nelle parole e operosi nelle azioni‘. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni, costanti, conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul lavoro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi Governo, Conte: “Serve ...

Governo - Salvini sull’ultimatum di Conte : “Se tutti mantengono parola si va avanti” : “Se tutti mantengono la parola data, il Governo va avanti”. Risponde così Matteo Salvini, a margine del suo comizio a Porto Mantovano, a chi gli chiede un commento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato di essere pronto a lasciare il Governo se non si dà seguito a quanto previsto nel contratto e ha chiesto ai due vicepremier di mettere fine alla “campagna ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...