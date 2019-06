Fca vende il Centro medico diagnostico di Torino Dava assistenza sanitaria a dipendenti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Mentre tratta con i francesi di Renault per una fusione alla pari, Fca cede pezzi di storia del gruppo in Italia. Venerdì scorso il gruppo ha venduto a Lifenet Healthcare il(CeMeDi), da più di 70 anni punto di riferimento per l’soprattutto per ied exdel gruppo automobilistico. Il CeMeDi è unprivato ambulatoriale specialistico econ 200 professionisti, che offre servizi che vanno dalla radiodiagnostica agli esami di laboratorio, dalla fisioterapia all’odontoiatria. Il gruppo Lifenet Healthcare comprende ad oggi l’ospedale ‘Piccole Figlie‘ a Parma, ilVisconti di Modrone a Milano e due cliniche oculistiche Eyecare Clinic a Milano e a Brescia. “La grande propensione del gruppo all’innovazione e all’investimento in nuove tecnologie rafforzerà ...

