Cast e personaggi di Agents of SHIELD 6 su Fox il 3 giugno | dopo Avengers | Endgame quale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ildiof6 debuttano da stasera, 3, e per ogni lunedì in prima serata su Fox. La serie tv creata da Joss Whedon (ideatore di Buffy l'ammazzavampiri) torna con gli episodi della sesta stagione che segna un punto di svolta per l'agenzia di spionaggio della Marvel.of6 ripartirà dagli eventi dello sconvolgente finale della quinta stagione, in cui il direttore dello, Phil Coulson, è morto. Le nuove vicende della serie, già rinnovata per la settima stagione, partono con un salto temporale di un anno. Il team si trova diviso; la storia segue due eventi separati: nella prima, Jemma è alla ricerca Leo Fitz nello spazio; nella seconda, Mack, come nuovo direttore, si trova a gestire le vicende terrestri dell’agenzia. Al suo fianco ci saranno dall’agente Melinda May e da Daisy Johnson. Ma la grande sorpresa, già annunciata dal ...

