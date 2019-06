Armata di pistola | donna rapina tabaccheria ad Alba Adriatica

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 3 giugno 2019) Teramo - Unadiinsieme ad un complice hanno messo ha segno unaai danni dellaToscani di via Abruzzo, ad. Il colpo, ha fruttato un bottino ancora da quantificare, da una stima si aggirerebbe intorno a qualche migliaia di euro. I due sono entrati nell'esercizio indossando un casco e una bandana e micacciando il gestore con una, si sono fatti consegnare il contante presente in cassa dandosi poi alla fuga a bordo di una Fiat Panda rossa, vecchio modello guidata da un terzo complice. Il gestore ha subito dato l'allarme e sul posto si sono recati gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di, che hanno immediatamente avviate le indagini, dopo aver raccolto la testimonianza del gestore si sono fatti consegnare le immagini della video sorveglianza. leggi tutto

