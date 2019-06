L' ultimo studente? Ora diventa un eroe dei social

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Nino Materi Hugo Blanchet è l'unico nella facoltà a studiare Latino e Greco. La sua storia conquista il web Partiamo da una domanda: come mai l'universitario Hugo Blanchet, a 29 anni, non ha ancora terminato il dottorato di ricerche in Lettere classiche? Esteticamente Hugo (barba, codino, tatuaggi, ecc.) ricorda più un figlio dei fiori che un figlio della Schola Latina o dell'Accademia di Platone. Ma il look non può essere ritenuto prova di «colpevolezza», quindi non ne terremo conto. Sarà quindi il caso di passare ad altro. I detrattori di Hugo sostengono che lui non sia propriamente una cima, mentre i suoi estimatori lo difendono: «È vittima delle circostanze»; già, ma quali «circostanze»? Il giornale francese Le Parisien ha dedicato a Blanchet un ampio servizio, descrivendolo addirittura come un «divo di twitter». Premesso che, oggi come oggi, perre un «divo» ...

